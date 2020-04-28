Англия

"Синие" проявляют серьезный интерес к полузащитнику Вест Хэма.

Предстоящим летом Челси готов вступить в борьбу за Деклана Райса, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Вест Хэм не намерен расставаться со своим футболистом, поэтому повесил на него ценник в размере 70 миллионов фунтов. "Молотобойцы" считают, что такая сумма отпугнет потенциального покупателя из-за кризиса и приостановки чемпионата.

Тем не менее, Челси может предложить в качестве сделки Росса Баркли или Миши Батшуайи. В прошлом Вест Хэм проявлял активный интерес к бельгийскому форварду.

Отметим, что Райс является воспитанником Челси, а также дружит с атакующим хавбеком "синих" Мейсоном Маунтом.

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