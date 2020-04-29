Англия

Колумбиец все ближе к Гудисон Парк.

Руководство Эвертона определило полузащитника мадридского Реала Хамеса Родригеса в качестве главной цели на будущее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, "ириски" уверены, что сумеют оформить переход колумбийца, так как его контракт с "бланкос" истекает в 2021 году, да и сам игрок не против вновь поработать с Карло Анчелотти.

Отмечается, что Эвертон предложит 28-летнему футболисту четырехлетний контракт, намереваясь опередить Челси, Арсенал и Вулверхэмптон.

Ранее сообщалось, что в стане "ирисок" и вовсе может оказаться полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо.