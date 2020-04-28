Англия

"Ириски" готовы предложить колумбийцу четырехлетний контракт.

Эвертон ищет усиление в среднюю линию в испанских грандах. Клуб проявляет интерес к Хамесу Родригесу из Реала и Филипе Коутиньо из Барселоны, который находится в аренде в мюнхенской Баварии. Об этом информирует журналист Николо Скира.

Источник сообщает, что Хамес является приоритетным вариантом для наставника ливерпульского коллектива Карло Анчелотти.

"Ириски" намерены предложить четырехлетний контракт 28-летнему колумбийцу, который имеет соглашение с Реалом до 2021 года. Ранее сам игрок выражал готовность воссоединиться с Анчелотти.

В случае провала переговоров между Эвертоном и Реалом, англичане попытаются организовать трансфер Филипе Коутиньо, на которого в Англии также претендует Челси.

Ранее сообщалось, что Эвертон может покинуть Янник Боласи.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.