Англия

Игрок может покинуть клуб уже после первого сезона.

Руководство Тоттенхэма готово рассмотреть вариант с продажей полузащитника команды Танги Ндомбеле, сообщает Telefoot.

По данным источника, 23-летний французский футболист имеет разногласия с главным тренером "шпор" Жозе Моуриньо. Кроме того, клуб недоволен травматичностью игрока.

Напомним, Ндомбеле перешел в Тоттенхэм прошлым летом из Лиона за 60 млн евро. В текущем сезоне хавбек провел 27 поединков в футболке Тоттенхэма, отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на футболиста остается Барселона, которая может организовать обмен полузащитниками.