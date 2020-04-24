Испания

"Сине-гранатовые" и "шпоры" ищут игрока в центр поля с подходящим функционалом.

Барселона и Тоттенхэм могут провести обмен центральными полузащитниками, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы хотят подписать крепкого игрока в центр поля и претендуют на Танги Ндомбеле. "Шпоры", в свою очередь, присматриваются к Артуру.

На счету бразильца в этом сезоне 23 поединка (четыре гола и четыре ассиста), а француз провел на три матча больше (два гола и четыре ассиста).

Напомним, что на Артура также претендует Интер. Интерес со стороны такого клуба вызвал у бразильца гордость.