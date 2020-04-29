Фернандиньо: Я многому научился в Шахтере и всегда буду благодарен этому клубу

Англия

Бразилец рассказал о том, что "горняки" не особо горели желанием расставаться с ним.

Хавбек Манчестер Сити Фернандиньо с теплотой вспомнил свой период выступлений за донецкий Шахтер.

"Это была совершенно другая страна, другая культура, другая погода. Все было по-другому. Меня поддерживали товарищи по команде, тренер, но я также был открыт для обучения и развития, понимаете? Я всегда был таким, и я думаю, что это помогло, потому что я обращал внимание на все детали, которые говорил тренер, а потом попытался воплощать их на тренировках и в играх. За восемь лет мы проделали большую работу. У меня появилось много друзей", — цитирует футболиста Sky Sports.

"Когда я вспоминаю это время, я счастлив, мы выиграли множество трофеев. Мы победили в Кубке УЕФА и играли в четвертьфинале Лиги чемпионов. Я многому научился в Шахтере и всегда буду благодарен клубу. Все вещи в моей жизни происходили в нужный момент. До перехода в Ман Сити было несколько предложений от других команд, но они не поступали мне напрямую. Они приходили в клуб, но Шахтер никогда не показывал желания со мной расстаться. В конце концов я сказал, что выполнил свою работу в клубе и пришло время делать следующий шаг. В Шахтере согласились принять предложение Ман Сити. Я думаю, это было хорошее решение для всех".

Фернандиньо выступал за Шахтер с 2005 года, когда перебрался в Донецк за 7,8 млн евро из Атлетико Паранаэнсе. В 2013-м хавбека приобрел Манчестер Сити за 40 млн евро.

В течении восьми сезонов Фернандиньо отыграл 281 матч за "горняков", отметившись 52 голами и 50 ассистами. С украинским клубом бразилец выиграл Кубок УЕФА (2009), семь раз чемпионат Украины, пять раз Кубок и три раза Суперкубок Украины.