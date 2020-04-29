Лампарда устраивает кадровая ситуация в команде.
Деклан Райс, Getty Images
29 апреля 2020, 16:22
Опорный полузащитник Вест Хэма Деклан Райс больше не входит в трансферные планы лондонского Челси. Об этом сообщает Football.London.
Наставник "синих" Фрэнк Лампард выразил удовлетворение нынешней кадровой ситуацией в средней линии команды и Челси выбыл из борьбы за игрока.
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Согласно источнику, на игрока также претендует другой лондонский клуб Тоттенхэм.
В нынешнем сезоне Райс провел 30 матчей за "молотобойцев", отметившись 2 ассистами.
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