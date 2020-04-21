Англия

Football.ua анализирует, кто может стать усилением для грандов чемпионата Англии из клубов послабее.

Английская Премьер-лига – чемпионат, в котором можно найти огромное число талантливых футболистов в середняках и аутсайдерах, а те, в свою очередь, могли бы стать усилением для клубов, решающие более серьезные задачи, такие как борьба за титул или попадание в Лигу чемпионов.

Чуть ли не в каждом клубе АПЛ есть футболист, который мог бы вписаться в клуб из "классической топ-6", подразумевая Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Арсенал.

Football.ua анализирует, кто из игроков клубов второго эшелона может усилить грандов Премьер-лиги.

Джек Грилиш (Астон Вилла)

Футболист, который уже давно заслужил повышение. Возможно, еще сезоном-двумя ранее. Грилиш не просто лидер "вилланов", а в какой-то мере уже и символ клуба. По слухам, сейчас на него претендует Манчестер Юнайтед, а до пандемии коронавируса и приостановки чемпионата были разговоры о Тоттенхэме.

В текущем сезоне у Джека семь голов и шесть результативных передач в 26 играх АПЛ, что весьма неплохо как для игрока команды, которая борется за сохранение прописки. При этом, статистика по системе "гол+пас" не отображает всей значимости 24-летнего футболиста для Астон Виллы, которая значительно выше.

Из явных минусов – это то, что Грилиш любит погулять и несколько раз отмечался недисциплинированным поведением за пределами футбольного поля.

Натан Аке (Борнмут)

Голландец – тот игрок, что может вызвать споры касательно своей кандидатуры. Натану 25 лет, но за его спиной солидный опыт выступлений в Премьер-лиге. В свое время легенда Челси Джон Терри верил, что Аке станет важным исполнителем лондонской команды, и просил Антонио Конте включать его хотя бы в запас вместо себя.

Борнмут неплохо начал сезон, но сейчас борется за выживание. Если клуб вылетит в Чемпионшип, можно не сомневаться, что Аке уйдет. Голландец мог бы заиграть, например, в Арсенале, учитывая не самую надежную игру Давида Луиса, Сократиса Папастатопулоса и Шкодрана Мустафи.

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Райан Фрейзер (Борнмут)

Скорее всего, шотландец покинет "вишен" свободным агентом – его контракт истекает 30 июня и вряд ли будет продлен (разве что при условии, если сезон в АПЛ продлят). Возможно, лучший игрок Борнмута в прошлом сезоне — он стал лучшим распасовщиком чемпионата вслед за Эденом Азаром.

Учитывая пандемию коронавируса и финансовый кризис, на такого игрока найдутся претенденты. Например, в Челси нужны вингеры в связи с грядущими уходами Виллиана и Педро.

Исса Диоп (Вест Хэм)

Из всех защитников "молотобойцев" Исса, пожалуй, самый надежный. Вдобавок ко всему и перспективный – 23 года для центрбека только начало. Француз отыграл 56 матчей в Премьер-лиге за два сезона и привлек внимание Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма. Учитывая долги Вест Хэма и вероятный финансовый кризис, клуб может согласиться продать своего игрока подешевле.

Деклан Райс (Вест Хэм)

К 21 году Райс успел отыграть уже 90 матчей в Премьер-лиге и не зря пользуется спросом среди грандов Премьер-лиги. По слухам, интерес к игроку проявляет Манчестер Юнайтед, а Челси хочет вернуть своего воспитанника, который также является другом игрока "синих" Мейсона Маунта.

Не так давно Райс продлил контракт с "молотобойцами", а Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.

Джеймс Тарковски (Бернли)

Уже который сезон Джеймс показывает хороший уровень и давно заслужил на повышение. Вот только гранды АПЛ проявляют пассивный интерес к нему, рассматривая даже не как план Б, а на порядок ниже.

За приемлемую сумму этот футболист мог бы усилить Арсенал, Манчестер Юнайтед (при условии продаж Фила Джонса и Криса Смоллинга), а также стать опцией для Ливерпуля, если клуб покинет Деян Ловрен.

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Уилфрид Заа (Кристал Пэлас)

На самом деле, Заа мог бы усилить или добавить вариативности практически любому клубу из топ-6. Проблема заключается лишь в его цене. За адекватную сумму за ним выстроилась бы очередь, но за 80 миллионов фунтов он никому не нужен.

Учитывая ситуацию с COVID-19, а также приостановку чемпионата, можно ожидать, что цена на Уилфрида спадет миллионов на 20, а там и еще поторговаться можно будет…

Эмилиано Буэндиа (Норвич)

При упоминании "канареек" первым на ум приходит Теему Пукки, но на самом деле Эмилиано Буэндиа очень важный исполнитель для клуба еще со времен Чемпионшипа. 23-летний аргентинец второй сезон подряд создает больше всех моментов у чужих ворот, а также изрядно ассистирует, особенно как для игрока клуба, что борется за выживание – семь результативных передач.

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Тодд Кэнтуэлл (Норвич)

Еще один футболист "канареек", который заявил о себе в хорошем свете, даже несмотря на ужасающие результаты Норвича в текущем сезоне. Кэнтуэлл принимал участие в каждом из 29 матчей в АПЛ, забил шесть голов и отличился двумя ассистами.

22-летний футболист уже сейчас привлек к себе внимание Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма.

Фелипе Андерсон (Вест Хэм)

Несмотря на спад в текущем сезоне, Андерсон из тех футболистов, кто, возможно, до конца свой потенциал так и не раскрыл. Бразильцу 27 лет и сейчас самое время сменить клуб, чтобы проявить себя в гранде.

Конечно, выступления в нынешнем сезоне могут отпугнуть потенциального покупателя, но Вест Хэм так и не выплатил за него всю сумму Лацио, а это может заставить клуб продать его подешевле, чтобы покрыть долги.