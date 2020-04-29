Англия

На счету Тревора 486 матчей во всех турнирах за "павлинов".

Экс-защитника Лидса и сборной Англии Тревор Чери ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщил официальный сайт "павлинов".

Черри перешел в Лидс в 1972 году из Хаддерсфилда. Он выиграл чемпионат Англии с командой в 1974, а также доходил с "павлинами" до финала Кубка европейских чемпионов в 1975, где они уступили Баварии.

Также в активе Черри 27 матчей за национальную сборную Англии. Один раз он выводил "трех львов" на поле с капитанской повязкой.

В этом месяце, 17 апреля, ушел из жизни и партнер Черри по обороне Лидса, Норман Хантер.