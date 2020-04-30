Англия

Для футболистов "шпор" куда важнее встречи с "синими", нежели с "канонирами".

Хавбек Тоттенхэма Деле Алли признался, что оценки важности лондонских дерби у команды и болельщиков "шпор" несколько разнятся. В последние годы самым принципиальным соперником для Тоттенхэма стал Челси.

"Думаю, если спросить фанатов, они ответят иначе. Но для игроков противостояние с Челси важнее, чем с Арсеналом, учитывая, что было в последние годы", — цитирует Алли Sports Illustrated.

"Для фанатов очень важно дерби Северного Лондона с Арсеналом, но для нас, я думаю, главный соперник – Челси".

Среди прочего, Челси крепко насолил Тоттенхэму в 2016 году. Тогда "синие" сумели вырвать ничью 2:2, и это лишило "шпор" шансов на чемпионство – титул отправился в Лестер.

В нынешней кампании Челси дважды обыграл Тоттенхэм – 2:0 и 2:1.

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