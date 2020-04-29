Лондонские клубы хотят подписать испанского защитника.
Серхио Регилон, Getty Images
29 апреля 2020, 18:08
Защитник мадридского Реала Серхио Регилон попал в сферу интересов Арсенала и Тоттенхэма, сообщает ABC in Seville.
Лондонские клубы намерены укрепить левый фланг обороны в летнее межсезонье и попытаются подписать испанского фулбека.
Регилон перешел в Севилью прошлым летом на правах аренды из Реала. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 25 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.
Действующий контракт Регилона с Реалом рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Арсенал также заинтересован в подписании защитника Лейпцига Дайота Упамекано.
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