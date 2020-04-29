Англия

Лондонские клубы хотят подписать испанского защитника.

Защитник мадридского Реала Серхио Регилон попал в сферу интересов Арсенала и Тоттенхэма, сообщает ABC in Seville.

Лондонские клубы намерены укрепить левый фланг обороны в летнее межсезонье и попытаются подписать испанского фулбека.

Регилон перешел в Севилью прошлым летом на правах аренды из Реала. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 25 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.

Действующий контракт Регилона с Реалом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Арсенал также заинтересован в подписании защитника Лейпцига Дайота Упамекано.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.