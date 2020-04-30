Англия

У француза все больше шансов покинуть Испанию.

Как утверждает Marca, Милан и Арсенал всерьез заинтересованы в трансфере полузащитника Бетиса Набиля Фекира в будущее межсезонье.

По данным источника, именно между этими клубами будет вестись основная борьба за право приобрести французского хавбека.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 23 поединка в футболке "вердибланкос", отличившись семью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что сам Фекир не хочет уходить из Бетиса в ближайшее время, а желает провести в испанской команде еще один сезон.