Испания

Француз хочет продолжить выступления в испанском клубе.

Полузащитник Набиль Фекир не заинтересован в уходе из Бетиса в летнее межсезонье, сообщает издание Marca.

В подписании французского хавбека заинтересованы Арсенал, Милан и Ньюкасл, но он хотел бы продолжить выступления в испанском клубе.

"Мы разговаривали с Фекиром, он очень доволен, но не выступлением команды, а своим пребыванием в Севилье, и хочет продолжать. Мы также хотим, чтобы он остался, он игрок высокого уровня. Посмотрим, что произойдет, но у нас нет планов относительно его продажи", – заявил президент клуба Анхель Харо.

Фекир перешел в Бетис прошлым летом из Лиона за 20 млн евро. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 23 поединка в футболке "вердибланкос", отличившись семью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Бетис требует за Фекира не менее 50 млн евро.

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