Англия

Полузащитник Ливерпуля считает, что победа в Лиге чемпионов является крайне важной, но нельзя на этом останавливаться.

Джеймс Милнер уверен, что победа в Лиге чемпионов – это лишь начало для его команды.

"Важно с чего-то начать и выиграть первый трофей. Это было необходимо для нас. Мы взяли Лигу чемпионов, выиграли Суперкубок Европы, потом Клубный чемпионат мира. Было бы отлично добавить к этому списку еще что-то".

"Выиграть Лигу чемпионов было важным для нас событием, как для коллектива. Ты получаешь инструменты, чтобы выигрывать еще и еще, на это я рассчитываю".

"Не хотим, чтобы нас запомнили как команду, которая выиграла лишь один трофей. Мы хотим большего. Увидим, сможем ли мы выиграть множество трофеев в будущем или нет", — сказал Джеймс Милнер.

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