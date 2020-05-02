Англия

20-летний англичанин считает своего соотечественника примером для подражания.

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо поделился своим мнением о нападающем Манчестер Сити Рахиме Стерлинге. Оба футболиста выступают за национальную сборную Англии и поддерживают дружеские отношения.

Кроме того, Стерлинг, при поддержке бренда Nike, занимается организацией спортивных мероприятий в Лондоне, помогая талантливым юниорам найти свой путь в большой футбол и реализовать свой потенциал.

"Стерлинг вдохновляет многих молодых футболистов. Вдобавок, он родился в Лондоне, как и я. Уверен, что каждый юноша из Лондона посмотрит на Рахима и, возможно, попытается стать таким, как он. Возможно, кто-то из этих парней в будущем достигнет таких же высот, как Стерлинг", — приводит слова Санчо Sky Sports.

Напомним, ранее Рахим Стерлинг рассказал о персональной цели, которую хочет достичь в Манчестер Сити.

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