Англия

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг рассказал о том, чего хочет достичь после возобновления сезона.

В сезоне-2018/19 Рахим Стерлинг забил 25 мячей во всех турнирах за Манчестер Сити (17 в АПЛ, 3 в Кубке Англии и 5 в Лиге чемпионов), что стало лучшим достижением в его карьере. Теперь его цель — 35 голов.

"Я сам себе установил рубеж в 35 голов, – цитирует нападающего Манчестер Сити The Guardian. – Да, сейчас мне не хватает до этой цели еще 15 мячей, но я не намерен сдаваться. Понятно, что главная цель для любого футболиста — это трофеи, но чем больше забиваешь, тем больше шансы что-то выиграть".

"Манчестер Сити — очень амбициозная команда, с амбициозным тренером и амбициозным руководством клуба. Попав сюда, я тоже изменился. Раньше я радовался победе и расстраивался из-за поражения, но это не было трагедией. Сейчас же мы все воспринимаем одно поражение в пятнадцати матчах как худшее, что с нами могло случиться. И делаем все, чтобы такого не повторялось. Думаю, совсем скоро мы вновь будем на высочайшем уровне во всех турнирах".

В сезоне-2019/20 Стерлинг забил за Манчестер Сити 20 мячей (11 в АПЛ, 3 в Кубке Лиги, 1 в Суперкубке Англии и 5 в Лиге чемпионов).

25-летний форвард провел 4 сезона в Ливерпуле (129 матчей во всех турнирах, 23 гола) и 5-й сезон защищает цвета Манчестер Сити (230, 89).

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