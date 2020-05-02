Англия

Португалец поведал о своих достижениях.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что чемпионство в трех топ-чемпионатах сделано его уникальным менеджером в футболе.

"Мне очень трудно сказать, что стало кульминацией моей карьеры, но очевидно, что чемпионство с Реалом было очень важным, потому что оно пришлось в особый период, когда Барселона доминировала".

"Прекращение этого господства и установление нового рекорда по очкам и голам в Испании сделало чемпионство еще более увлекательным. Мы не просто выиграли Ла Лигу, мы сделали это таким образом, что вошли в историю".

"Мой личный требл заключается в победе в чемпионатах Англии, Италии и Испании. Я до сих пор единственный тренер, который достиг этого, я уникален. Правда в том, что я действительно хотел войти в историю футбола именно так", — цитирует Моуриньо Goal.

Ранее португальский специалист поделился своим мнением о возобновлении футбола в Европе.