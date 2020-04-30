Англия

Португалец признался, что скучает по футболу.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо поделился своим мнением о возможном продолжении сезона в АПЛ.

"Мне не хватает футбола. Но лучше говорить, что мне не хватает нашего привычного мира. Футбол – часть моего мира. Но нам нужно быть терпеливыми и продолжать борьбу.

Если мы сможем сыграть девять наших оставшихся матчей, так будет лучше для всех. Лучше для футбола и для АПЛ.

Если мы будем играть при закрытых дверях, это не означает, что мы будем играть без зрителей. Трансляции могут смотреть миллионы и миллионы зрителей, так что стадионы никогда не будут пустыми".

Также португалец поделился информацией о Харри Кейне, Муссе Сиссоко и Стивене Бергвейне, которые восстановились после травм.

"Не знаю, и они не знают. Мы должны подождать, когда они получат разрешение начать тренировки, тогда мы увидим, смогут ли они вернуться к борьбе в сезоне", – рассказал Моуриньо в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Моуриньо отделался выговором за нарушение правил карантина.

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