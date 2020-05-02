Англия

По словам Александра, легендарный украинец во многом похож на тренера Манчестер Сити.

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко, выступающий в Манчестер Сити на позиции левого защитника, сравнил работу под руководством главного тренера национальной команды Андрея Шевченко и наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы.

"Они оба очень хорошо разбираются в тактике. Например, мы очень хорошо изучили Португалию. Да, где-то нам повезло. У португальцев были моменты, включая перекладину, но мы выжали максимум, выполнили установку тренерского штаба и добились результата".

"Философия игры, расстановка футболистов, контроль мяча, дистанция, сплоченность на поле — по всем этим критериям и показателям Шевченко и Гвардиола очень похожи. Поэтому, когда я приезжаю в сборную Украины из Манчестер Сити, мне не надо перестраиваться", — приводит слова Зинченко официальный сайт УАФ.

Напомним, ранее Александр Зинченко заявил, что среди украинцев Николай Матвиенко мог бы усилить Манчестер Сити.

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