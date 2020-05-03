Англия

Форвард может покинуть команду спустя всего год.

Как сообщает Express, руководство Вест Хэма планирует в будущее трансферное окно продать нападающего Себастьяна Алле, который проводит свой первый сезон в команде.

Напомним, экс-футболист Айнтрахта стал трансферным рекордом клуба, так как за него было заплачено 45 миллионов фунтов. В текущем розыгрыше игрок забил всего семь голов в 29 поединках.

Отмечается, что деньги с продажи Алле "молотобойцы" хотят инвестировать в форварда Челси Миши Батшуайи, чья стоимость ориентировочно составляет 40 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что руководство готово вести переговоры о продаже абсолютно любого футболиста команды.