Англия

У тренера Вест Хэма Дэвида Мойеса на ближайшем трансферном рынке не будет "неприкасаемых".

После открытия летнего трансферного рынка Вест Хэм не намерен удерживать никого из своих футболистов, если за них предложат достойные суммы — сообщает Independent.

Это касается и рекордную покупку "молотобойцев" Себастьяна Алле, и Пабло Форналса, и Деклана Райса, хотя в связи с экономическим кризисом из-за коронавируса вряд ли кто-то сможет удовлетворить финансовые аппетиты Вест Хэма.

В то же время Дэвид Мойес намерен оставить в команде арендованного до конца сезона у пражской Славии Томаша Соучека и хотел бы заполучить полузащитника Атлетико Эктора Эрреру.

30-летний мексиканец имеет контракт с "матрасниками" до 30 июня 2022 года и не против остаться в Мадриде, однако многое зависит от того, насколько он будет уверен в том, что вернет себе место в основном составе команды Диего Симеоне.

Игрок национальной сборной Мексики (74 матча, 6 голов) выступал за Пачуку (54 матча во всех турнирах, 2 гола), Порту (245, 36) и Атлетико (22, 1).

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