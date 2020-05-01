У тренера Вест Хэма Дэвида Мойеса на ближайшем трансферном рынке не будет "неприкасаемых".
Эктор Эррера, Getty Images
01 мая 2020, 14:40
После открытия летнего трансферного рынка Вест Хэм не намерен удерживать никого из своих футболистов, если за них предложат достойные суммы — сообщает Independent.
Это касается и рекордную покупку "молотобойцев" Себастьяна Алле, и Пабло Форналса, и Деклана Райса, хотя в связи с экономическим кризисом из-за коронавируса вряд ли кто-то сможет удовлетворить финансовые аппетиты Вест Хэма.
В то же время Дэвид Мойес намерен оставить в команде арендованного до конца сезона у пражской Славии Томаша Соучека и хотел бы заполучить полузащитника Атлетико Эктора Эрреру.
30-летний мексиканец имеет контракт с "матрасниками" до 30 июня 2022 года и не против остаться в Мадриде, однако многое зависит от того, насколько он будет уверен в том, что вернет себе место в основном составе команды Диего Симеоне.
Игрок национальной сборной Мексики (74 матча, 6 голов) выступал за Пачуку (54 матча во всех турнирах, 2 гола), Порту (245, 36) и Атлетико (22, 1).
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