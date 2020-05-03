Англия

Форвард рассказал, почему в свое время выбрал Ньюкасл.

Нападающий Лестера Айосе Перес заявил, что пять лет назад мог перейти в стан Барселоны, Реала или Порту, но его выбор пал на Ньюкасл.

"Мне исполнился 21 год, то пришло предложение из Мадрида и Барселоны, но оно означало бы, что я снова буду играть во втором дивизионе. Также были предложения от первой команды Порту и Ньюкасла".

"Очевидно, что присутствие в таком клубе, как Реал или Барселона — это всегда что-то особенное, но перспектива играть во второй команде заставила меня задуматься, что это неправильный ход".

"Я был очень близок к переезду в Порту. Просто маленькие детали задерживали переезд, но в тот момент Ньюкасл позвонил и очень заинтересовался мной. У меня всегда была мечта играть в Премьер-лиге, так что это была возможность", — сказал Перес talkSPORT.

Ранее главный тренер Лестера Брендан Роджерс рассказал о перспективе трансфера Филиппе Коутиньо.