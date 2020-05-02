Англия

Специалист признался, что стоимость бразильского хавбека не по карману его команде.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за Баварию, в летнее межсезонье может вернуться в английскую Премьер-лигу. Среди претендентов на 27-летнего бразильца назывался Лестер, однако главный тренер "лис" Брендан Роджерс заявил, что клуб не сможет себе позволить этот переход из-за высокой стоимости футболиста.

"Я видел много спекуляций в прессе вокруг молодого Фила, но я не думаю... Коутиньо - прекрасный футболист, обладающий блестящим талантом, но он входит в список тех, кого Лестер не может себе позволить. Его стоимость выходит за рамки наших возможностей".

"Думаю, что трансферный рынок будет очень сложным для всех в этом году. Мы работаем над новыми подписаниями, но на данном этапе, конечно, нет ничего конкретного", — заявил Роджерс в подкасте Eamonn and The Gaffers.

Ранее сообщалось, что каталонская Барселона готова расстаться с Филиппе Коутиньо за 100 миллионов евро. На бразильца претендуют Эвертон и Челси.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.