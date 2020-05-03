Англия

Менеджер поведал о надобности хавбека для команды.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард высказал свое мнение о травмированных игроках, приведя пример важности полузащитника Нголо Канте.

"У нас было четверо или пятеро травмированных игроков, перед тем, как мы закончили играть. Канте, очевидно, является отличным примером, потому что он сыграл четыре или пять невероятных сезонов с точки зрения своего индивидуального успеха и мастерства, и его менеджеры очень правильно использовали его".

"В этом сезоне он сыграл только около 40% наших матчей. Ему было трудно, но даже в такой ситуации он показывать высокий уровень. Он был для нас огромным потерей", — сказал Лампард BT Sport.

Ранее сообщалось, что в будущее трансферное окно Канте может оказаться в Барселоне, а Филиппе Коутиньо — в Челси.