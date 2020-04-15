Каталонцы и лондонцы могут обменяться полузащитниками.
Нголо Канте, getty images
15 апреля 2020, 16:12
Руководство Барселоны думает над тем, чтобы предложить Челси обменять полузащитника Нголо Канте на атакующего хавбека Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонцы намерены приобрести футболиста в центр поля, так как команду в межсезонье покинут Иван Ракитич и Артуро Видаль. Кроме того, "блаугранас" также не рассчитывают на Коутиньо, в отличии от лондонцев, которые считаются главными претендентами на игрока.
Отмечается, что в условиях финансового кризиса, обмен может стать оптимальным решением для обеих клубов, чтобы избежать лишних трат на трансферном рынке.
Ранее сообщалось, что Челси также намерен избавиться от Канте из-за травматичности и высокой зарплаты игрока. Тем не менее, сам француз желает продолжить выступать за "синих".