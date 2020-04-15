Испания

Каталонцы и лондонцы могут обменяться полузащитниками.

Руководство Барселоны думает над тем, чтобы предложить Челси обменять полузащитника Нголо Канте на атакующего хавбека Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы намерены приобрести футболиста в центр поля, так как команду в межсезонье покинут Иван Ракитич и Артуро Видаль. Кроме того, "блаугранас" также не рассчитывают на Коутиньо, в отличии от лондонцев, которые считаются главными претендентами на игрока.

Отмечается, что в условиях финансового кризиса, обмен может стать оптимальным решением для обеих клубов, чтобы избежать лишних трат на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что Челси также намерен избавиться от Канте из-за травматичности и высокой зарплаты игрока. Тем не менее, сам француз желает продолжить выступать за "синих".