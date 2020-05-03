Англия

Хавбек рассказал о взаимоотношениях с партнером по команде.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба заявил, что игроки команды активно поддерживают связь друг с другом в условиях карантина.

"Я разговаривал с Эриком, я разговаривал с Андреасом Перейрой, я разговаривал с Виктором Линделефом, с Хуаном Матой, Джесси Лингардом. Вся команда поддерживает связь друг с другом, мы постоянно общаемся".

"Если бы мне пришлось с кем-то изолироваться? Эрик Байи, конечно. Он заставит меня смеяться весь день", — сказал Погба MUTV.

Ранее сообщалось, что французский футболист все еще близок к тому, чтобы в будущее трансферное окно переехать в Ювентус.