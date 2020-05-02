Италия

Туринский клуб хочет заполучить центрального хавбека Манчестер Юнайтед.

Ювентус хочет вернуть Поля Погба, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, 27-летний футболист – приоритет для "бьянконерри" на летнее трансферное окно.

Спортивный директор клуба Фабио Паратичи работает над тем, чтобы уменьшить трансферную стоимость Погба, путем включения в сделку Аарона Рэмси или Дугласа Косты.

Контракт французского хавбека с МЮ рассчитан до 30 июня 2021 года с опцией продления на один сезон.

В текущем сезоне из-за травм Поль провел лишь семь матчей в АПЛ, сумев отличиться двумя результативными передачами.

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