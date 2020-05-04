Француз намерен довести, что достоин защищать цвета "шпор".
Танги Ндомбеле, Getty Images
04 мая 2020, 10:43
Хавбек Тоттенхэма Танги Ндомбеле намерен доказать тренерскому штабу, что достоин и дальше выступать за клуб — сообщает The Telegraph.
Несмотря на то, что главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо недоволен игрой 23-летнего француза, сам игрок намерен довести обратное тренерскому штабу.
Однако же Тоттенхэм уже готов выслушивать предложения по футболисту. Одним из вероятных претендентов на Ндомбеле является Барселона.
Перебравшись в Тоттенхэм летом 2019-го за 60 млн евро, Ндомбеле принял участие в 27 матчах "шпор" в этом сезоне, отметился 2 голами и 4 результативными передачами.
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