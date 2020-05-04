Англия

Футболист рассказал о том, что долгое время в профессиональной карьере питался не сбалансировано.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро признался в том, что благодаря сотрудничеству с диетологом сумел наладить свое питание.

"С 2013 по 2016 год я питался очень не сбалансировано. Затем я начал работать с диетологом и он помог мне начать правильно питаться. Я рассказал ему, что люблю мясо и он посоветовал мне есть его раз в неделю, а когда я голоден, то мне нужно есть курицу с рисом".

"Когда ты профессиональный футболист, то даже лишних полкилограмма будут давать о себе знать. Но сейчас мой вес находится под моим контролем", — цитирует аргентинца Daily Mail.

Ранее футболист также заявил о том, что не исключает вероятность возвращения в Испанию.

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