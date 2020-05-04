Англия

Защитник Эвертона рассказал об амбициях клуба на ближайшее время.

Люка Динь уверен, что "ириски" способны выйти в Лигу чемпионов под руководством Карло Анчелотти.

"Мы строим отличный проект. Клуб способен сделать нечто особенное. Считаю, что Эвертон может добиться большего успеха, чем в прошлом году, когда мы заняли восьмое место. Возможно, мы финишируем в зоне еврокубков уже в этом году".

"Цель – выйти в еврокубки. Нужно завершить сезон на высокой позиции, если мы сможем реализовать это – будет прекрасно и для нас, и для болельщиков".

"В будущем мы должны финишировать в первой четверке, пятерке лучших и выйти в Лигу чемпионов", — приводит слова Люки Диня Sky Sports.

В текущем сезоне Динь провел 26 матчей в АПЛ и отличился пятью ассистами.

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