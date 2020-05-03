Англия

"Ириски" обратили внимание на центрального защитника Милана.

Эвертон в ближайшее трансферное окно собирается подписать Алессио Романьоли, сообщает Calciomercato.

Источник уверяет, что английский клуб готов заплатить за 25-летнего защитника порядка 35 миллионов евро.

Действующий контракт Романьоли с Миланом истекает в 2022 году. Защитник в этом сезоне провел 29 поединков в футболке "россонери".

Напомним, что к центральному защитнику также присматривается Барселона.

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