Англия

Полузащитник Атлетико готов сменить команду предстоящим летом.

Томас Партей готов рассмотреть вариант с переходом в Арсенал, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 26-летний футболист дал понять, что готов стать "канониром" и надеется, что договоренность будет найдена.

В сложившейся ситуации Арсеналу было бы сложно заплатить 45 миллионов фунтов отступных за одного футболиста, но Атлетико проявляет интерес к Александру Ляказетту, поэтому вполне мог бы произойти обмен.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также проявляет интерес к Партею.

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