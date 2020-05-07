Англия

Бразилец оценил свои выступления в английском клубе.

Полузащитник Фред поделился своим мнением о выступлении в составе Манчестер Юнайтед в этом сезоне.

"Первый сезон был очень сложным для меня. Стечение различных обстоятельств привело к ужасному выступлению.

Сейчас я адаптировался в каждом аспекте. У меня были хорошие игры, я получаю возможность выходить регулярно на поле. Я доволен этим сезоном.

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Надеюсь, я смогу продолжать выступать на хорошем уровне, когда возобновится борьба в АПЛ. Я хочу приносить пользу клубу, быть частью команды", – рассказал Фред в интервью AP News.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 39 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

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