Франция

Испанец сожалеет об уходе из английского клуба.

Полузащитник Андер Эррера признался, что не хотел уходить из Манчестер Юнайтед прошлым летом.

Контракт испанского хавбека с "красными дьяволами" подошел к концу, и он перешел в ПСЖ на правах свободного агента.

"Оглядываясь назад, я не хотел уходить из Манчестер Юнайтед год назад. У нас с руководством расходились мнения, но я с уважением относился к ним. Они работают на благо клуба и действительно переживают, когда у команды что-то не получается. Я был не согласен с их некоторыми решениями, но так иногда случается.

У меня были отличные отношения с Эдом Вудвордом и владельцами, поэтому мне не на что жаловаться", – рассказал Эррера в интервью ESPN.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 18 поединков в футболке парижан, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Эрреру в летнее межсезонье.

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