Хавбек лестно отозвался о своем партнере.
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07 мая 2020, 15:57
Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич заявил, что у форварда команды Маркуса Рашфорда есть потенциал стать лучшим футболистом.
"У нас много молодых игроков, но они, возможно, еще не достигли своей вершины, но , например, Маркус Рашфорд имеет возможность быть одним из лучших игроков в мире в своем амплуа".
"Он все еще улучшается, но у него есть все, чтобы достичь этого высшего уровня", — цитирует Матича Goal.
Ранее сербский футболист высказал свое мнение о лучших игроках современного футбола — Лионеле Месси и Криштиану Роналду.