Англия

Хавбек лестно отозвался о своем партнере.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич заявил, что у форварда команды Маркуса Рашфорда есть потенциал стать лучшим футболистом.

"У нас много молодых игроков, но они, возможно, еще не достигли своей вершины, но , например, Маркус Рашфорд имеет возможность быть одним из лучших игроков в мире в своем амплуа".

"Он все еще улучшается, но у него есть все, чтобы достичь этого высшего уровня", — цитирует Матича Goal.

Ранее сербский футболист высказал свое мнение о лучших игроках современного футбола — Лионеле Месси и Криштиану Роналду.