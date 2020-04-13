Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич считает, что сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду сложно.

Неманья Матич не смог дать однозначного ответа, кто сильнее — Лионель Месси или Криштиану Роналду.

"Очень трудно четко ответить, кто сильнее, могу лишь сказать, что в последние 15 лет им нет равных в мире, – цитирует полузащитника Манчестер Юнайтед Goal.com. – Возможно, они оба — лучшие игроки за всю историю футбола".

"Их трудно сравнивать, потому что они очень разные. Роналду талантлив, но главную роль в его успехе сыграл упорный и напряженный труд. Не могу сказать, что Месси не трудится, но он, кажется, все-таки более талантлив".

31-летний полузащитник национальной сборной Сербии (48 матчей, 2 гола) выступал за Кошице (70 матчей во всех турнирах, 4 гола), Челси (154, 7), Витесс (аренда, 29, 2), Бенфику (99, 9) и Манчестер Юнайтед (109, 4).

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