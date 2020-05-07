Англия

Хавбек высказал свои эмоции о пребывании в команде.

Крайний полузащитник Манчестер Юнайтед Дэниел Джеймс рассказал, как оказался в стане "красных дьяволов".

"Как я узнал об интересе Юнайтед? Я не могу вспомнить точное место, где я был, но я знаю, что это было время ближе к концу сезона. Это был только разговор, поэтому я не верил, что это будет, честно. Я до сих пор не верю в это".

"Это было безумное время — я наслаждался своим пребыванием в Суонси, у нас был хороший конец сезона, и мы пытались пробиться в места плей-офф".

"Слышать, что Манчестер Юнайтед был заинтересован, было для меня сюрреалистично, потому что это был мой первый год во взрослом футболе", — цитирует Джеймса Goal.

Ранее футболист дал оценку своему первому сезону на Олд Траффорд, оценив его не самым лучшим образом.