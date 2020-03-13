Англия

Вингер рассказал о своей нынешней форме.

Крайний полузащитник Манчестер Юнайтед Дэниел Джеймс высказал свое мнение о своей игре в составе команды.

"Всегд риятно забивать. Может быть, я не забил столько голов, сколько хотел в последнее время. Я хорошо стартовал в команде, но в последнее время моя игра не соответствует стандартам, которые я хотел бы видеть".

"Спасибо всем тренерам, менеджеру за доверие ко мне, работающему со мной каждый день. Мне предоставили шанс проявить себя в матче Лиги Европы, и я отметился голом. К счастью, все в матче прошло отлично", — сказал Джеймс MUTV.

Ранее сообщалось, что руководство клуба готово обсудить новый контракт с валлийским футболистом.