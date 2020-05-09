Англия

"Манкунианцы" готовы сделать исключение в нынешних реалиях.

Манчестер Юнайтед намерен разрешить голкиперу Дину Хендерсону остаться в Шеффилд Юнайтед и после завершения арендного соглашения 30-го июня, утверждает Manchester Evening News.

По данным источника, английский футболист останется в стане "клинков" до завершения текущего сезона, еси английская Премьер-лига решит возобновить его.

Ранее СМИ сообщали, что "манкунианцы" могут отозвать Хендерсона 30-го июня, чтобы ослабить Шеффилд, ведь обе команды сражаются за зону Лиги чемпионов.

В текущем сезоне 23-летний страж ворот провел 30 поединков в составе "клинков", пропустив 24 гола. К слову, вратарь вошел в сборную сезона по версии Sky Sports.