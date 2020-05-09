Англия

Нигериец хочет остаться на Олд Траффорд и в будущем сезоне.

Нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало, контракт которого принадлежит Шанхай Шеньхуа, заявил, что хотел бы обсудить с клубом продление сотрудничества.

"В первую очередь, хотел бы закончить сезон, если это возможно. Я был в хорошей форме, забивал голы, и теперь мы остановились на более чем месяц. Я приложил все усилия на поле и, надеюсь, мы вернемся к игре",

"У команды был хороший импульс до начала пандемии. Сейчас я нахожусь в аренде, и это сократит мое время в клубе".

"Клуб, я, каждый футболист переживает тяжелое время, потому что мы не можем делать то, что любим. Сначала надо закончить сезон, а потом мы подумаем с Юнайтед о новом договоре", — сказал 30-летний игрок BBC Sport.

Ранее сообщалось, что руководство клуба таки предпочитает продлить аренду нигерийца и на следующий сезон.