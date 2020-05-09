Англия

Голкипер поведал о работе немецкого хавбека.

Голкипер Арсенала Бернд Лено рассказал о важности полузащитника Месута Озила для нынешней команды "канониров".

"Я думаю, что его ассисты очень хорошие, это невероятные. Конечно, в последнее время он не делал слишком много подобных передач, но когда вы видите, сколько шансов он создает, то порой ему удается одним пасом сделать результат".

"Он выводит своих товарищей по команде на хорошие позиции, и многие люди этого не видят".

"Но когда вы видите его каждый день на тренировках, а также на поле, вы можете почувствовать, насколько он важен", — сказал вратарь Soccer AM.

Ранее сообщалось, что руководство Арсенала не думает над тем, чтобы предложить Озилу новый контракт.