Англия

Действующее соглашение немца рассчитано до 2021 года.

С большой долей вероятности Месут Озил покинет Арсенал, сообщает ESPN.

По информации источника, клуб вряд ли предложит ему новую сделку, учитывая его заработную плату в 350 тысяч фунтов в неделю. Например, лидер команды Пьер-Эмерик Обамеянг получает примерно 200 тысяч.

На Озила были претенденты в лице итальянских, турецких и китайских команд, но даже их отпугивает заработная плата немца.

Напомним, в последнем матче Арсенала в английской Премьер-лиги хавбек совершил ассист впервые за год. Также агент Озила раскритиковал Артету за влияние на решение игроков по поводу сокращения зарплат.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.