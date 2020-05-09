Англия

Экс-голкипер Челси вспомнил о соперничестве с Тибо Куртуа.

Тибо Куртуа вернулся в Челси и главный тренер "синих" Жозе Моуриньо решил сделать ставку на более молодого бельгийца.

Петр Чех не считал, что его время прошло, но продолжал усердно работать.

"Я был недоволен. Я усердно работал во время предсезонной подготовки. Не было ничего, что говорило о моей неспособности играть в стартовом составе".

"В футболе постоянно играет лишь один вратарь. Увы, все пошло таким путем. Учитывая его потенциал и умения, Куртуа считался будущим клуба".

"Я понял, почему было принято такое решение – доверить место Тибо в основе, хотя я не считал, что мое время прошло", — приводит слова Петра Чеха официальный сайт Челси.

Напомним, что спустя год Петр Чех отправился в Арсенал, где провел четыре сезона.

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