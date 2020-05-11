Англия

Нидерландец рассказал про старт своей карьеры.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк заявил, что будучи в академии Виллем II, был близок к тому, чтобы завершить с футболом.

Я играл в академии Виллем II в течение 10 лет. Был период, когда мне было около 16 лет, и я был на грани того, чтобы не попасть в следующий год академии. Я не был достаточно хорош, я был на скамейке много".

"Летом у меня был всплеск роста, и после этого все прошло очень хорошо. У меня была травма в паху, потому что я очень сильно рос, но после этого я сделал большие шаги в карьере", — цитирует ван Дейка Goal.

Ранее легенда Манчестер Сити Венсан Компани заявил, что нидерландец — лучший защитник в истории АПЛ.