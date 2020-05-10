Англия

Легенда Манчестер Сити высоко ценит центрбека Ливерпуля.

Бывший капитан Манчестер Сити, центральный защитник Венсан Компани считает Вирджила Ван Дейка из Ливерпуля лучшим представителем этого амплуа в истории английской Премьер-лиги.

"Я бы сказал, что лучший защитник в истории АПЛ – Вирджил Ван Дейк, хоть он и не был на виду так долго, как Джон Терри или Рио Фердинанд. Но он в последние пару лет показывал свой уровень", — цитирует Компани Goal.

"Ливерпуль до Ван Дейка и Ливерпуль с ним – это абсолютно разные команды. Я бы назвал его лучшим".

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Также недавно высокий уровень Ван Дейка отметил легендарный итальянский защитник Франко Барези.

В нынешнем сезоне Вирджил сыграл 41 матч во всех турнирах за Ливерпуль, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами.