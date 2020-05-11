Англия

Хавбек может переехать на Олд Траффорд.

Мама и по совместительству агент полузащитника Ювентуса Адриена Рабио находится в постоянном контакте с Манчестер Юнайтед, сообщает Calciomеrcato.

По данным источника, "манкунианцы" всерьез заинтересованы в услугах французского футболиста, и могут постараться приобрести игрока в будущее трансферное окно.

Отмечается, что и Ювентус был бы не против продать хавбека, даже несмотря на то, что Рабио проводит в стане чемпионов Италии всего один сезон.

В текущем сезоне полузащитник провел в футболке "бьянконери" 24 поединка во всех турнирах, не отличившись результативными действиями