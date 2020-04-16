Италия

Туринцы не рассчитывают на французского хавбека.

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио может покинуть команду в будущее трансферное окно, утверждает Calciomercato.

По данным источника, руководство туринцев хочет продать французского футболиста, чтобы покрыть финансовые потери, которые возникли в связи с кризисом. Напомним, игрок достался итальянцам в прошлом году совершенно бесплатно.

В текущем сезоне полузащитник провел в футболке "бьянконери" 24 поединка во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Ювентус дал разрешение Рабио и ряду других футболистов покинуть Италию в связи с эпидемией коронавируса.