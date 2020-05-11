Англия

Агент футболиста сообщил, что в этом направлении не будет никаких изменений.

Эркут Согут подтвердил, что соглашение Месута Озила с "канонирами" не будет продлено.

"Контракт Месута с Арсеналом истекает через год. В этом направлении не будет никаких изменений".

"Фенербахче? Не имею права говорить на эту тему", — приводит слова Эркута Согута Express.

Напомним, что Озил 30 июня 2021 года станет свободным агентом.

Ранее агент Озила раскритиковал Артету за влияние на решение игроков по поводу сокращения зарплат.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.