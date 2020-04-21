Англия

Эркут Согут высказался об отказе немца идти на снижение заработной платы.

Лондонский Арсенал договорился с футболистами о сокращении окладов на 12,5% на один год из-за тяжелой финансовой ситуации, в которую попал клуб по причине пандемии коронавируса и отсутствия Лиги чемпионов на Эмирейтс на протяжении нескольких лет.

Практически все игроки пошли навстречу клубу, однако трое из них отказались от снижения зарплаты. Как позже стало известно, одним из этих футболистов стал Месут Озил, самый высокооплачиваемый игрок Арсенала (350 тысяч фунтов в неделю).

Футбольный агент Эркут Согут, представляющий интересы немецкого полузащитника, подтвердил эту информацию, а также раскритиковал главного тренера "канониров" Микеля Артету за то, что он своим авторитетом повлиял на решение большинства игроков.

"Недостаточно того, чтобы клуб предложил что-то одному из членов команды, а затем тот просил остальных пойти на эти условия. Это так не работает, поскольку у каждого есть свой контракт и с каждым должны вестись отдельные переговоры".

"Клуб может попросить главного тренера договориться с игроками, и это может повлиять на некоторых из них, особенно на более молодых футболистов или тех, кто боится последствий в личных отношениях, если он в чем-то несогласен".

"В этих обстоятельствах может возникнуть сомнение, что любое согласие игроков будет иметь юридическую силу. Некоторые футболисты не будут искренними в своем ответе на предложение клуба, если на них оказывается давление", — приводит слова Согута The Independent со ссылкой на The Atlethic.

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