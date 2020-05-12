Англия

Вингер высказался о возвращении к футболу.

Крайний полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг поделился своим мнением о том, стоит ли возобновлять чемпионат.

В тот момент, когда мы вернемся к футболу, должно быть очень безопасно не только с футбольной точки зрения. Речь идет о заботе не только о футболистах, а и персонале, судей и так далее".

"Я не знаю, как и когда это сработает, но я чувствую, что как только вопрос безопасности будет решен, тогда придет время возобновить чемпионат".

"Лично я нее боюсь, но сдержан в этом вопросе и думаю, каким может быть худший сценарий. В то же время я с нетерпением жду футбола и очень хочу вернуться. Надеюсь, все будет хорошо", — цитирует Стерлинга Goal.

Ранее сообщалось, что в будущее трансферное окно английский футболист может вернуться в Ливерпуль.